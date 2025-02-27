Акопов решил уйти с постов гендиректора СТС и замгендиректора НМГ

Генеральный директор телеканала СТС Александр Акопов решил покинуть свой пост. Об этом сообщает пресс-служба «Национальной Медиа Группы» (НМГ).

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В сообщении говорится, что также продюсер и телеведущий уйдёт с поста заместителя генерального директора НМГ по развлекательному вещанию.

«Александр Акопов,... принял решение сфокусироваться на продюсерской и образовательной деятельности», - указали в компании.

В НМГ добавили, что исполняющей обязанности директора телеканала СТС была назначена Ирина Варламова, она приступит к работе в новом качестве с 1 марта 2025 года.

Ранее депутат Госдумы Яна Лантратова обратилась к главе Минцифры РФ Максуту Шадаеву с предложением создать федеральный семейный телеканал, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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