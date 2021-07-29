Бастрыкин поручил проверить постановки «Современника» на предмет оскорбления ветеранов
Следственный комитет РФ проверит постановки столичного театра «Современник» на возможное оскорбление ветеранов Великой отечественной войны, соответствующее поручение дал глава ведомства Александр Бастрыкин. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу СК РФ.
Ранее общественная организация «Офицеры России» обратилась в Генпрокуратуру и мэрию Москвы из-за спектакля «Первый хлеб», в котором общественники увидели оскорбление ветеранов.
Как отметили в СК, в связи с обращениями представителей общественности и публикациями в СМИ Бастрыкин поручил «изучить и дать оценку приведенным в публикациях фактам».
«Негативная реакция общественности вызвана тем, что в ходе одного из спектаклей театра актеры используют не только ненормативную лексику, но и, по мнению ряда лиц, оскорбляют ветеранов Великой Отечественной войны», — подчеркнули в ведомстве.
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