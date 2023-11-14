Агутин опроверг сообщения об открытии ночного клуба «На сиреневой луне»

Певец Леонид Агутин прокомментировал появившиеся в Telegram-каналах сообщения о его намерении открыть ночной клуб «На сиреневой луне».

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По словам исполнителя, компания «На сиреневой луне» создана для работы над мюзиклом по мотивам его песен. С такой инициативой к артисту обратилось агентство Сергея Мельникова «Мельница», которое последние 10 лет организует его концерты, рассказал певец.

Агутин отметил, что в уставе компании указаны общественное питание, алкоголь и иные роды деятельности, которые могут иметь отношение к буфету мюзикла. Артист заявил, что главное для него - работа над спектаклем.

«В этом я разбираюсь значительно лучше, чем в ночных клубах», - сказал исполнитель в беседе с Forbes.

По данным базы «Спарк», основными направлениями деятельности ООО «На сиреневой луне» являются исполнительское искусство и художественное творчество, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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