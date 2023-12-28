Агутин опроверг отказ петь на одной сцене с SHAMAN
Информация о том, что певец Леонид Агутин отказался выступать на одной сцене с артистом SHAMAN (Ярослав Дронов) на фестивале «Песня года» не является достоверной. Соответствующее заявление представлено на официальном сайте Агутина.
Как отмечается в публикации, артисты не стояли на сцене вместе, поскольку принимали участие в съемках концерта в разные дни. Агутин также не принимал участие в записи общей песни фестиваля.
«Широко распространëнная цитата «Агутин и вовсе сказал что, "петь с ним (с Шаманом) — это словно пропахнуть беляшами в кремлёвской столовой"» является ложью», - отмечается на официальном сайте исполнителя.
Ранее о ситуации высказался певец Григорий Лепс. Он назвал поведение артистов, которые не захотели стоять на одной сцене с SHAMAN позором года, сообщает «Радиоточка НСН».
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