Агранович обсудит будущее «Гоголь-центра» с Серебренниковым

Новый художественный руководитель «Гоголь-центра» Алексей Агранович заявил, что пока приказ о его назначении не подписан. Также он добавил, что говорить о конкретных планах сможет после встречи с коллективом театра и Кириллом Серебренниковым, подчеркивает ТАСС.

В «Гоголь-центр» назначен новый худрук

Ранее стало известно, что департамент культуры Москвы не будет продлевать контракт с худруком театра, режиссером Кириллом Серебренниковым, который истекает 25 февраля. Во вторник в пресс-службе столичного департамента культуры сообщили, что новым художественным руководителем «Гоголь-центра» с 26 февраля назначен Алексей Агранович.

Между тем, художественный руководитель театра «Модерн» Юрий Грымов в эфире НСН рассказал, что таким людям, как Кирилл Серебренников, для яркой театральной карьеры не нужна даже должность.



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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ТеатрГоголь-центрКирилл Серебренников
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