Агранович обсудит будущее «Гоголь-центра» с Серебренниковым

Ранее стало известно, что департамент культуры Москвы не будет продлевать контракт с худруком театра, режиссером Кириллом Серебренниковым, который истекает 25 февраля. Во вторник в пресс-службе столичного департамента культуры сообщили, что новым художественным руководителем «Гоголь-центра» с 26 февраля назначен Алексей Агранович.

Между тем, художественный руководитель театра «Модерн» Юрий Грымов в эфире НСН рассказал, что таким людям, как Кирилл Серебренников, для яркой театральной карьеры не нужна даже должность.







