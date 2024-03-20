Агент Кологривого раскрыла подробности потасовки в новосибирском баре

Она также отметила, что сообщения о том, что Кологривый якобы укусил официантку, не соответствует действительности.

«Никакого укуса, конечно же, не было. Это опять раздутая СМИ информация», - указала агент.

Она также добавила, что звезда сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» принёс всем извинения.

Ранее в МВД России по Новосибирской области заявили, что после дебоша Кологривого поместили в спецприёмник до решения суда, сообщает RT.

