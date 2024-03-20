Агент Кологривого раскрыла подробности потасовки в новосибирском баре
Конфликт в новосибирском баре с участием актёра Никиты Кологривого был улажено по согласию сторон. Об этом в беседе с NEWS.ru заявила агент артиста.
Она также отметила, что сообщения о том, что Кологривый якобы укусил официантку, не соответствует действительности.
«Никакого укуса, конечно же, не было. Это опять раздутая СМИ информация», - указала агент.
Она также добавила, что звезда сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» принёс всем извинения.
Ранее в МВД России по Новосибирской области заявили, что после дебоша Кологривого поместили в спецприёмник до решения суда, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru