Адвокат заявил о начале судебного процесса Киркорова против Успенской
Судебный процесс народного артиста РФ Филиппа Киркорова против певицы Любови Успенской начался в Замоскворецком суде Москвы. Как сообщает Газета.Ru, об этом заявил адвокат исполнителя Александр Добровинский.
По его словам, он будет представлять в суде интересы Киркорова.
«11 марта 2024 года с так называемой беседы в Замоскворецком суде города Москвы начинается процесс Киркорова против Успенской», — указал адвокат.
Ранее Киркоров подал в суд на Успенскую после интервью, в котором певица назвала его «женоненавистником», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН». В иске о защите чести, достоинства и деловой репутации исполнитель потребовал 10 млн рулей моральной компенсации, а также два млн рублей в качестве возмещения понесённых расходов.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru