Адвокат заявил о начале судебного процесса Киркорова против Успенской

По его словам, он будет представлять в суде интересы Киркорова.

«11 марта 2024 года с так называемой беседы в Замоскворецком суде города Москвы начинается процесс Киркорова против Успенской», — указал адвокат.

Ранее Киркоров подал в суд на Успенскую после интервью, в котором певица назвала его «женоненавистником», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН». В иске о защите чести, достоинства и деловой репутации исполнитель потребовал 10 млн рулей моральной компенсации, а также два млн рублей в качестве возмещения понесённых расходов.

