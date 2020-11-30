Адвокат рассказал, когда Ефремова переведут в колонию

Адвокат Михаила Ефремова сообщил, что актёра завтра переведут из СИЗО в колонию. По словам Андрея Алешкина, в СИЗО его подзащитный проходил 20-дневный карантин, передает ТАСС.

Михаил Ефремов будет отбывать наказание по делу о смертельном ДТП в центре Москвы, в Исправительной колонии № 4 в Белгородской области.

Карантин Ефремова в белгородском СИЗО закончился

Там же ранее отбывали наказание футболисты Павел Мамаев и Александр Кокорин, передает RT.

Ефремов был приговорен к 7,5 года колонии общего режима.

Ранее представитель Александра Добровинского, адвоката потерпевшей стороны по делу о ДТП с участием Ефремова, назвал ожидаемым возбуждение уголовных дел против трех лжесвидетелей, пишут «Известия».

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ФОТО: РИА Новости / пресс-служба Мосгорсуда
ТЕГИ:КолонияМихаил Ефремов
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