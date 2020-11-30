Адвокат рассказал, когда Ефремова переведут в колонию

Адвокат Михаила Ефремова сообщил, что актёра завтра переведут из СИЗО в колонию. По словам Андрея Алешкина, в СИЗО его подзащитный проходил 20-дневный карантин, передает ТАСС.

Михаил Ефремов будет отбывать наказание по делу о смертельном ДТП в центре Москвы, в Исправительной колонии № 4 в Белгородской области.