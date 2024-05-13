Адвокат Добровинский заявил, что защита Успенской не подготовилась к суду с Киркоровым

Адвокат Филиппа Киркорова Александр Добровинский сообщил, что представители защиты Любови Успенской не подготовилась к слушанию по делу о защите чести и достоинства.

Адвокат заявил о начале судебного процесса Киркорова против Успенской

По его словам, ранние заявления о том, что адвокаты артистки не намерены появляться в суде, являются ложными.

«Елена Сенина пришла сегодня и заявила, что к суду не подготовлена. Просит перенести заседание, суд выслушал и начал заседание», — рассказал Добровинский «Газете.Ru».

Ранее Киркоров подал в суд на Успенскую после интервью, в котором певица назвала его «женоненавистником». В иске о защите чести, достоинства и деловой репутации исполнитель потребовал 10 миллионов рублей моральной компенсации, а также два миллиона рублей в качестве возмещения понесённых расходов, напоминает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Наталья Селиверстова
ТЕГИ:Александр ДобровинскийФилипп КиркоровИскСуд

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