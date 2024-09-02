Певица Адель предупредила о перерыве в творческой деятельности

Певица Адель анонсировала длительную творческую паузу после окончания нынешнего концертного тура. Об этом пишет газета The Independent.

«Я потратила последние семь лет на то, чтобы построить новую жизнь, и я хочу жить ею сейчас», — заявила британская исполнительница на выступлении в Мюнхене, состоявшемся 31 августа.

По словам артистки, причиной перерыва в творчестве стали ее длящиеся почти три года гастроли. Последним выступлением Адель перед длительной паузой станет концерт в Лас-Вегасе, запланированный на 23 ноября.

В феврале британская певица отменила десять мартовских концертов в США из-за болезни, напоминает RT.

