Певица Адель предупредила о перерыве в творческой деятельности
Певица Адель анонсировала длительную творческую паузу после окончания нынешнего концертного тура. Об этом пишет газета The Independent.
«Я потратила последние семь лет на то, чтобы построить новую жизнь, и я хочу жить ею сейчас», — заявила британская исполнительница на выступлении в Мюнхене, состоявшемся 31 августа.
По словам артистки, причиной перерыва в творчестве стали ее длящиеся почти три года гастроли. Последним выступлением Адель перед длительной паузой станет концерт в Лас-Вегасе, запланированный на 23 ноября.
В феврале британская певица отменила десять мартовских концертов в США из-за болезни, напоминает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru