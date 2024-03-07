Адам Сэндлер стал самым высокооплачиваемым актером 2023 года

В Forbes указали, что при составлении рейтинга учитывались не только гонорары актёров, но и отчисления за прокат. В результате второе место заняла Марго Робби, чей банковский счёт по итогам прошлого года увеличился на 59 млн долларов. ТОП-3 замкнул 61-летний Том Круз - он заработал 45 млн долларов.

Также в десятку попали Райан Гослинг (43 млн), Мэтт Дэймон (43 млн), Дженнифер Энистон (42 млн), Леонардо ДиКаприо (41 млн), Джейсон Стэйтем (41 млн), Бен Аффлек (38 млн) и Дензел Вашингтон (24 млн долларов).

Отмечается, что попавшие в ТОП-10 актёры суммарно заработали за 2023 год около 449 млн долларов.

Ранее журнал Forbes назвал Адама Сэндлера самым «переоцененным» актёром года. который за свою работу получает «самую неоправданно высокую» зарплату, сообщает RT.