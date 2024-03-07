Адам Сэндлер стал самым высокооплачиваемым актером 2023 года
Звезда Голливуда Адам Сэндлер возглавил список самых высокооплачиваемых актёров и актрис 2023 года, составленный журналом Forbes. По информации издания, он заработал 73 млн долларов.
В Forbes указали, что при составлении рейтинга учитывались не только гонорары актёров, но и отчисления за прокат. В результате второе место заняла Марго Робби, чей банковский счёт по итогам прошлого года увеличился на 59 млн долларов. ТОП-3 замкнул 61-летний Том Круз - он заработал 45 млн долларов.
Также в десятку попали Райан Гослинг (43 млн), Мэтт Дэймон (43 млн), Дженнифер Энистон (42 млн), Леонардо ДиКаприо (41 млн), Джейсон Стэйтем (41 млн), Бен Аффлек (38 млн) и Дензел Вашингтон (24 млн долларов).
Отмечается, что попавшие в ТОП-10 актёры суммарно заработали за 2023 год около 449 млн долларов.
Ранее журнал Forbes назвал Адама Сэндлера самым «переоцененным» актёром года. который за свою работу получает «самую неоправданно высокую» зарплату, сообщает RT.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Экономист предрек падение выдачи ипотеки в России в два раза
- Минфин: нефтегазовые доходы бюджета РФ выросли на 71%
- НАТО разместит в Литве системы ПВО Patriot
- В России будут маркировать сырье для табачной и никотиносодержащей продукции
- Адам Сэндлер стал самым высокооплачиваемым актером 2023 года
- Медведев заявил об отсутствии у РФ «красных линий» в отношениях с Францией
- Для ростовского экс-главы Ммнздрава Быковской запросили в суде пять лет колонии
- Премьер Израиля Нетаньяху заявил о продлении операции против ХАМАС в Рафахе
- «Десять миллионов штук»: На проект «Пушкинская карта» потратили 31 млрд рублей
- Израиль допустили к участию в «Евровидении»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru