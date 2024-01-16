Вышел трейлер драмы «Космонавт» с Адамом Сэндлером

Стриминговая платформа Netflix представила трейлер фантастического фильма «Космонавт» с Адамом Сэндлером. Ролик опубликован на YouTube.

Американский актер сыграл астрофизика, который отправляется на край галактики для сбора таинственной пыли, оставшейся от кометы. Во время путешествия главный герой ссорится с женой. В попытке спасти брак он обращается за помощью к древнему инопланетному существу, скрывавшемуся в недрах космического корабля.

В основу сценария лег фантастический роман «Космонавт из Богемии». Режиссером стал Йохан Ренк («Чернобыль»). Премьера состоится 1 марта.