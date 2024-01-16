Вышел трейлер драмы «Космонавт» с Адамом Сэндлером
Стриминговая платформа Netflix представила трейлер фантастического фильма «Космонавт» с Адамом Сэндлером. Ролик опубликован на YouTube.
Американский актер сыграл астрофизика, который отправляется на край галактики для сбора таинственной пыли, оставшейся от кометы. Во время путешествия главный герой ссорится с женой. В попытке спасти брак он обращается за помощью к древнему инопланетному существу, скрывавшемуся в недрах космического корабля.
В основу сценария лег фантастический роман «Космонавт из Богемии». Режиссером стал Йохан Ренк («Чернобыль»). Премьера состоится 1 марта.
Ранее стало известно, что голливудский актер Леонардо Ди Каприо исполнит роль в новом фильме режиссера Томаса Андерсона. Картина пока не получила названия. Съемки начнутся 21 января, передает «Радиоточка НСН».
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