ABBA выпустит новый альбом 5 ноября
Музыкальная группа ABBA намерена выпустить новый альбом 5 ноября, говорится на сайте коллектива.
Пластинка станет первой за 40 лет. «Сначала у нас были две песни, это было мало, и казалось: «А не могли бы мы сделать еще несколько»? Мы сделали еще кое-что, и все получилось хорошо, а потом мы подумали, что пойдем дальше и выпустим целый альбом», — сообщает телеканал SVT со ссылкой на композитора Бенни Андерссона.
Последний студийный альбом группы "The Visitors" был представлен в 1981 году, а спустя более 10 лет были обнародованы еще три неизданные мелодии.
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