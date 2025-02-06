95-летие Театра Российской Армии отметят большим праздничным вечером

Центральный академический театр Российской Армии отмечает в четверг, 6 февраля, своё 95-летие, сообщает пресс-служба учреждения.

В Театре Российской Армии состоится премьера спектакля «Роман»

Юбилей решено было отметить большим праздничным вечером с показом отрывков лучших спектаклей разных лет, а также с поздравлениями коллег и друзей театра. Уже известно, что сегодня на сцену выйдут Максим Аверин, Геннадий Хазанов, Александр Домогаров, а также Александр Розенбаум и певица Юта.

Ранее увольнения из Театра Российской Армии объяснили окончанием сроков контрактов, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Сергей Карпухин
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