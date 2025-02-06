95-летие Театра Российской Армии отметят большим праздничным вечером

Юбилей решено было отметить большим праздничным вечером с показом отрывков лучших спектаклей разных лет, а также с поздравлениями коллег и друзей театра. Уже известно, что сегодня на сцену выйдут Максим Аверин, Геннадий Хазанов, Александр Домогаров, а также Александр Розенбаум и певица Юта.

Ранее увольнения из Театра Российской Армии объяснили окончанием сроков контрактов, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

