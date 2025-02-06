95-летие Театра Российской Армии отметят большим праздничным вечером
6 февраля 202510:16
Центральный академический театр Российской Армии отмечает в четверг, 6 февраля, своё 95-летие, сообщает пресс-служба учреждения.
Юбилей решено было отметить большим праздничным вечером с показом отрывков лучших спектаклей разных лет, а также с поздравлениями коллег и друзей театра. Уже известно, что сегодня на сцену выйдут Максим Аверин, Геннадий Хазанов, Александр Домогаров, а также Александр Розенбаум и певица Юта.
Ранее увольнения из Театра Российской Армии объяснили окончанием сроков контрактов, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru