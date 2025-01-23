В Театре Российской Армии - премьера спектакля по мотивам «Мастера и Маргариты»

Постановка станет режиссерским дебютом главного режиссера, народного артиста РФ Александра Лазарева. В ней будет сделан акцент на истории прокуратора Иудеи Понтия Пилата. Главную роль Понтия Пилата будут по очереди исполнять Максим Аверин и Александр Балуев, а роль Воланда получил народный артист РФ Александр Домогаров.

«Главное, когда твои душевные стороны совпадают, и не надо ничего объяснять», - так Лазарев объяснил приглашение в постановку артистов других театров.

По его словам, всего в спектакле задействовано более 40 человек, некоторые приезжают на репетиции из Петербурга.

Ранее стало известно, что Александр Лазарев совместит работу главным режиссёром в Театре армии с «Ленкомом», сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

