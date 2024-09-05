74-летняя Сигурни Уивер будет сниматься в «Аватаре 4» и «Аватаре 5»
5 сентября 202414:06
Американская актриса Сигурни Уивер будет сниматься в четвертой и пятой частях франшизы «Аватар», сообщает «Культуромания».
По данным издания, эту информацию уже подтвердила 74-летняя артистка.
Её персонаж продолжает жить, согласно сценариям будущих фильмов. Все остальные подробности, касающиеся персонажа Уивер, пока держатся в секрете.
Ранее Сигурни Уивер получила почетного «Золотого льва» Венецианского кинофестиваля, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru