43-летний актер Казанского ТЮЗа скончался на сцене в ходе спектакля

Актер Казанского театра юного зрителя 43-летний Арсений Курченков умер на сцене в ходе спектакля "Бал.Бесы". Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на театр.

Как сообщили агентству, смерть актера наступила внезапно. В спектакле по роману Достоевского Курченков играл Степана Трофимовича Верховенского.

Причина смерти артиста не называется. В связи с трагедией двери театра будут закрыты для посетителей ближайшие 3 дня. Отмечается, что актер будет похоронен на старом кладбище в поселке Дербышки 13 октября. Панихида пройдет в театре днем ранее.

Курченков был заслуженным артистом республики Татарстан. В Казанском ТЮЗе он начал работать еще будучи студентом театрального училища в 1996 году.

В конце сентября сообщалось о смерти актера Театра юного зрителя в Калуге Андрея Семенова, который также умер во время спектакля. У актера оторвался тромб.



