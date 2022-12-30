31 декабря выйдет новый альбом Бориса Гребенщикова «Песни бардов»
В последний день 2022 года, выйдет альбом Бориса Гребенщикова «Песни бардов», составленный из произведений самых ярких представителей отечественной авторской песни, сообщает Коммерсант.
В альбом вошли девять произведений Булата Окуджавы, еще семь принадлежат авторству Евгения Клячкина, причем две из них, «Романс князя Мышкина» и «Черт», написаны на стихи Иосифа Бродского, представлено также творчество Визбора, Высоцкого и Галича.
Весь материал записан под аккомпанемент акустической гитары.
«Пение этих песен сделало меня таким, какой я есть сейчас»,- отметил Гребенщиков.
Ранее группа «Кино» выпустила новый альбом с голосом Виктора Цоя, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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