31 декабря выйдет новый альбом Бориса Гребенщикова «Песни бардов»

В последний день 2022 года, выйдет альбом Бориса Гребенщикова «Песни бардов», составленный из произведений самых ярких представителей отечественной авторской песни, сообщает Коммерсант.

В альбом вошли девять произведений Булата Окуджавы, еще семь принадлежат авторству Евгения Клячкина, причем две из них, «Романс князя Мышкина» и «Черт», написаны на стихи Иосифа Бродского, представлено также творчество Визбора, Высоцкого и Галича.

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Весь материал записан под аккомпанемент акустической гитары.

«Пение этих песен сделало меня таким, какой я есть сейчас»,- отметил Гребенщиков.

Ранее группа «Кино» выпустила новый альбом с голосом Виктора Цоя, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Кадр из видеоролика
ТЕГИ:Рок-музыкаПесниНовый АльбомБорис Гребенщиков
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