31 декабря выйдет новый альбом Бориса Гребенщикова «Песни бардов»

Резервная ЛЭП Запорожской АЭС отключена из-за обстрела Украина разорвала соглашение с РФ об использовании и охране водных объектов на границе Экс- главный раввин Москвы призвал евреев покинуть РФ Цена газа в Европе упала на 16% на фоне тёплой погоды Почти 50 рейсов задержано или отменено вечером в аэропортах Москвы из-за снегопада