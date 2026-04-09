Фонд Cosmoscow объявил победителей ежегодных программ в трех номинациях. Торжественная церемония состоялась 9 апреля в историческом пространстве «Елисеевского». Награждение состоялась перед 13-м Благотворительным аукционом, который пройдет в рамках благотворительного вечера 13 апреля.

В 2026 году были объявлены три победителя. «Художником года» стал Игорь Самолет. Благодаря этому достижению, он получит возможность реализовать новый проект при финансовой поддержке Cosmoscow. «Музеем года» стал самарский филиал Третьяковской галереи и теперь свой специальный проект на ярмарке, а творческое сообщество МИРА (Суздаль) получило награду «Институция года», что позволит объединению претворить в жизнь свою разработку за счет денежного приза от организаторов.

Фонд Cosmoscow помогать наполнять коллекции российских культурных учреждений работами современных художников, а также способствует переустройству и модернизации уже сформированных собраний и содействует реставрации музейных институций и объектов искусства.