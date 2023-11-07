Земля под торгово-бытовой объект предлагается бизнесу в Новой Москве

Выставлен на торги по аренде участок для строительства торгово-бытового объекта в Новой Москве. Лот площадью 2,3 тысячи квадратных метров расположен в поселении Кленовском Троицкого административного округа - в трех километрах от Варшавского шоссе. Об этом сообщил глава Департамента по конкурентной политике Иван Щербаков.

«Размер годовой арендной платы будет определён по результатам открытого аукциона. Договор рассчитан на 2,5 года. Победитель получит право возвести на участке двухэтажное здание общей площадью до 1,1 тысяч квадратных метров. Там можно будет открыть магазин, мастерскую, ателье, парикмахерскую или прачечную», – рассказал Щербаков.

Площадь строения может достигать 575 квадратных метров, высота – 10 метров. Кроме того, есть возможность организации парковки на 13 автомобилей. После того, как здание введут в эксплуатацию и оформят в собственность, инвестор будет иметь возможность до окончания срока аренды выкупить землю по исключительному праву.

Заявки на участие в онлайн-аукционе принимаются до 20 ноября. Тоги пройдут 23 ноября на электронной площадке «Росэлторг». Все данные по лоту представлены на Инвестиционном портале Москвы. Он выступает витриной имущества, которое столица выставляет на торги в рамках развития предпринимательства.

Среди предложений – отдельные строения и помещения под развитие бизнеса, земельные участки под возведение коммерческих объектов, нестационарные торговые объекты в общественных пространствах. Весь процесс торгов проходит в дистанционном формате.

