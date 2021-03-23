Заторы из поездов с углем и лесом возникли на российско-китайской границе

Компания «Российские железные дороги» (РЖД) была вынуждена ограничить погрузку леса, угля и удобрений в Китай через переход Забайкальск-Маньчжурия из-за отказа китайской стороны принимать поезда. Как следствие, российские составы скопились на путях, сообщает РБК, ссылаясь на телеграммы РЖД в адрес грузоотправителей.

По данным компании, с 2 по 5 марта и с 12 по 18 марта была ограничена перевозка половины подобных грузов.

Представитель РЖД в беседе с агентством подтвердил ограничения приема грузов со стороны «Китайских железных дорог» (КЖД). Прием поездов ограничен до 68% от ранее согласованных объемов: через пограничный переход Забайкальск-Маньчжурия в марте проходят 13 поездов в сутки при норме в 22 состава.

Как отмечают в РЖД, сложности вызваны повышенными требованиями со стороны китайских контрольно-надзорных органов. КНР проводит проверки поездов из-за эпидемиологической ситуации, кроме того, уголь теперь принимается только в контейнерах.

Сокращение приема грузов спровоцировало скоплению поездов с гружеными вагонами на инфраструктуре РЖД: по данным компании, в очереди находятся более 70 поездов, из них свыше 20 — контейнерные, по 10 — с лесными грузами и углем. Текущая ситуация приводит к финансовым потерям и негативно отражается на эксплуатационной работе.

Лесозаготовительные компании и угольщики отмечают, что проблемы с отправкой грузов в Китай могут спровоцировать нежелательные финансовые последствия, а затяжные трудности негативно отразятся на спросе и приведут к снижению объемов экспорта.

