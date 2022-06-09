Японская DMG Mori Seiki ушла с российского рынка
Производитель высокоточного машинного оборудования японская корпорация DMG Mori Seiki вышла из российского бизнеса. Об этом сообщил президент компании Масахико Мори.
Корпорация свернула производство на заводе в Ульяновске и закрыла представительство в Москве. Всего DMG Mori Seiki уволила около 270 сотрудников, пишет РИА ФАН.
Мори указал, что решение покинуть российский рынок связано с риском попадания компании под западные санкции в отношении РФ на фоне событий на Украине, отмечает «Свободная пресса».
«Нам остается только надеяться на достижение мира и подчиняться правилам», — объяснил Мори в интервью газете Asahi.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,4 млн+3 646 / сут.
Умерли
380 тыс.+79 / сут.
Выздоровели
17,8 млн+4 737 / сут.
- Опрос: более 60% россиян занимаются на работе посторонними делами
- Посол Германии в России заявил об «обвале» в отношениях двух стран
- Японская DMG Mori Seiki ушла с российского рынка
- Пушилин объяснил, почему решил сменить правительство ДНР
- Гутерриш: дефицит удобрений окажет разрушительное действие на миллиарды людей
- В Курской области продлили желтый уровень террористической опасности до 22 июня
- СМИ: Volkswagen предложил сотрудникам в Нижнем Новгороде уволиться с компенсацией за полгода
- Протестующие попытались сорвать выступление Байдена на Саммите Америк
- СМИ: отказ стран критиковать Россию стал провалом США и их союзников
- Посол Антонов назвал нелегитимными принятые без Москвы решения Арктического совета
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru