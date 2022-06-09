Японская DMG Mori Seiki ушла с российского рынка

Производитель высокоточного машинного оборудования японская корпорация DMG Mori Seiki вышла из российского бизнеса. Об этом сообщил президент компании Масахико Мори.

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Корпорация свернула производство на заводе в Ульяновске и закрыла представительство в Москве. Всего DMG Mori Seiki уволила около 270 сотрудников, пишет РИА ФАН.

Мори указал, что решение покинуть российский рынок связано с риском попадания компании под западные санкции в отношении РФ на фоне событий на Украине, отмечает «Свободная пресса».

«Нам остается только надеяться на достижение мира и подчиняться правилам», — объяснил Мори в интервью газете Asahi.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:РоссиякомпанияЯпония
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