«Яндекс» запустил сервис бюджетного такси «Везет»

«Яндекс» позиционирует новинку как «сервис для тех, кто хочет сэкономить на поездках».

«Он будет доступен в отдельном приложении под брендом "Везет". В период повышенного спроса поездка в "Везет" обойдется в среднем на 20% дешевле, чем в "Экономе" Яндекс Такси, но машину придется ждать дольше», — отмечается в сообщении.

В пиковые часы стоимость поездки в «Везет» может увеличиться не более чем на 50% от базового тарифа. Выполнять заказы в сервисе будут водители из тарифа «Эконом». Новый сервис доступен в городах, где работает «Яндекс Такси».

