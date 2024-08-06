«Яндекс» запустил сервис бюджетного такси «Везет»
Компания «Яндекс» запустила сервис-лоукостер для заказа такси под брендом «Везет». Об этом сообщили в пресс-службе организации.
«Яндекс» позиционирует новинку как «сервис для тех, кто хочет сэкономить на поездках».
«Он будет доступен в отдельном приложении под брендом "Везет". В период повышенного спроса поездка в "Везет" обойдется в среднем на 20% дешевле, чем в "Экономе" Яндекс Такси, но машину придется ждать дольше», — отмечается в сообщении.
В пиковые часы стоимость поездки в «Везет» может увеличиться не более чем на 50% от базового тарифа. Выполнять заказы в сервисе будут водители из тарифа «Эконом». Новый сервис доступен в городах, где работает «Яндекс Такси».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru