«Яндекс» стал лидером рейтинга самых дорогих компаний Рунета
«Яндекс» возглавил рейтинг самых дорогих российских интернет-компаний. Соответствующий список представил Forbes.
Издание составило рейтинг крупнейших организаций, чья выручка формируется в интернете. При этом в список не включили торгующие через сайты магазины, предоставляемые через Сеть банковские услуги, производителей и поставщиков «железа». При формировании рейтинга Forbes использовал запрошенные у компаний финансовые показатели, оценки аналитиков, данные по сделкам с акциями. Стоимость организаций соответствует их капитализации на Московской бирже на 1 февраля.
Так, первым в списке остался «Яндекс», стоимость которого оценили в $12,5 млрд. Годом ранее компания возглавляла рейтинг самых дорогих в Рунете с $10,2 млрд. На втором месте остался маркетплейс Wildberries стоимостью $7,2 млрд. Третий в рейтинге — интернет-магазин Ozon, который оценили в $7 млрд.
В топ-5 самых дорогих интернет-компаний страны также вошли Avito ($3,4 млрд) и «1С» ($2,8 млрд). За ними следуют «Лаборатория Касперского» с $2,1 млрд, HeadHunter с $1,9 млрд, VK ($1,8 млрд) и Positive Technologies ($1,6 млрд). Замыкает рейтинг компания «СКБ Контур» стоимостью $1,4 млрд.
Ранее стало известно, что нидерландская Yandex N.V. заключила сделку по продаже бизнеса «Яндекса» консорциуму частных инвесторов за 475 млрд рублей, напоминает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru