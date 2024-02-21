СМИ сообщили о планах Danone продать российский бизнес компании из Татарстана
Французская компания Danone, российские активы которой переданы во временное управление Росимуществу, планирует продать бизнес в России компании из Татарстана «Вамин», пишет Financial Times.
По данным СМИ, компания согласилась заплатить 17,7 млрд рублей за получение контроля над российским бизнесом Danone.
Также утверждается, что цена сделки оказалась гораздо ниже рыночной стоимости бизнеса, скидка составила около 56%.
Компания Danone работала на российском рынке с 1992 года, однако в октябре 2023 года сообщила о намерении передать контроль над производством молочных и растительных продуктов. В июле 2023-го доля АО «Данон Россия» перешла во временное управление Росимущества. Затем Danone в России был переименован в Health & Nutrition. Компания производит продукцию также под такими брендами, как «Простоквашино», «Актибио», «Растишка», «Даниссимо», Danone и ряд других, передает «Радиоточка НСН».
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