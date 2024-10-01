«Яндекс» прокомментировали лишние списания денег за несовершенные поездки
1 октября 202404:31
В компании «Яндексе» объяснили лишние списания денег за поездки на такси, сообщает РБК.
Сбой вызван техническими причинами. В настоящий момент сервис работает в штатном режиме. Списанные деньги были возвращены клиентам.
27 сентября многие клиенты сервиса «Яндекс Такси» могли столкнуться с лишним списанием средств за несовершенные поездки. Деньги списывались с карт на протяжении нескольких часов.
Ранее стало известно, что к концу года дефицит таксистов составит 130 тысяч человек, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru