«Яндекс» прокомментировали лишние списания денег за несовершенные поездки

Сбой вызван техническими причинами. В настоящий момент сервис работает в штатном режиме. Списанные деньги были возвращены клиентам.

27 сентября многие клиенты сервиса «Яндекс Такси» могли столкнуться с лишним списанием средств за несовершенные поездки. Деньги списывались с карт на протяжении нескольких часов.

Ранее стало известно, что к концу года дефицит таксистов составит 130 тысяч человек, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

