ЯНАО и Магаданская область возглавили рейтинг регионов по доступности покупки авто
Ямало-Ненецкий автономный округ, Магаданская область и Чукотка возглавили рейтинг регионов РФ по доступности покупки автомобиля. Об этом сообщает РИА Новости.
По данным аналитиков, за последний год доступность автомобилей в стране выросла. В среднем доля российских семей, которые могут приобрести в кредит и содержать новый автомобиль стоимостью 1 млн рублей, составляет 18,9%. Это на 2,6 процентных пункта больше, чем в прошлом году.
Как выяснили исследователи, в ЯНАО приобрести недорогое новое авто могут 59,6% жителей, в Магаданской области — 50,4%, на Чукотке — 48,5%. Кроме того, в топ-5 рейтинга вошли Ханты-Мансийский автономный округ-Югра (43,2%) и Ненецкий автономный округ (41,3%), пишет Ura.ru. Ситуацию объясняют высокими зарплатами в северных городах и преобладанием семей из молодых россиян без детей.
Москва оказалась на седьмом месте в рейтинге по доступности покупки машины (38,2%), Санкт-Петербург — на десятой строчке (32,7%).
Замыкают список регионов по доступности покупки авто Кабардино-Балкария (4,4%), Чечня (3,1%) и Ингушетия (2,6%). Аналитики отмечают, что северокавказские регионы оказались на нижних строчках рейтинга из-за невысоких официальных зарплат.
Между тем генеральный директор дилерского холдинга «Автодом» Андрей Ольховский предупредил о грядущем подорожании автомобилей почти всех брендов с начала 2024 года, пишет «Свободная пресса».
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