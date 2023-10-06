X5 Group протестирует работу магазинов малых форматов

«У нас есть небольшое подразделение, пока его называем "X5 для бизнеса", где мы будем тестировать модель франшизы для маленьких магазинов. Мы планируем в ближайшие месяцы запустить пилотный проект - посмотрим, что у нас будет получаться», — цитирует Салахутдинова ТАСС.

Как отметил менеджер, X5 Group работает в различных форматах, управляя дискаунтерами, магазинами «у дома» и супермаркетами. Однако у компании нет торговых объектов в сегменте небольших магазинов площадью 90-150 кв. м. По оценкам специалистов, этот сегмент составляет 1,5-2 трлн рублей, и ретейлер заинтересован в том, чтобы найти модель работы с ним.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о планах открыть в столице магазины «Сделано в Москве», пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

