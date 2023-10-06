X5 Group протестирует работу магазинов малых форматов
Управляющая сетями «Пятерочка», «Перекресток» и «Чижик» компания X5 Group начнет тестирование модели работы магазинов небольшого формата «Около». Об этом заявил директор по стратегии и развитию бизнеса организации Владимир Салахутдинов.
«У нас есть небольшое подразделение, пока его называем "X5 для бизнеса", где мы будем тестировать модель франшизы для маленьких магазинов. Мы планируем в ближайшие месяцы запустить пилотный проект - посмотрим, что у нас будет получаться», — цитирует Салахутдинова ТАСС.
Как отметил менеджер, X5 Group работает в различных форматах, управляя дискаунтерами, магазинами «у дома» и супермаркетами. Однако у компании нет торговых объектов в сегменте небольших магазинов площадью 90-150 кв. м. По оценкам специалистов, этот сегмент составляет 1,5-2 трлн рублей, и ретейлер заинтересован в том, чтобы найти модель работы с ним.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о планах открыть в столице магазины «Сделано в Москве», пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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