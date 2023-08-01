X5 Group приобрела торговые сети «Виктория» и «Дешево»
Владеющая сетями магазинов «Пятерочка», «Перекресток» и «Чижик» компания X5 Group приобрела торговые сети «Виктория» и «Дешево». Об этом сообщает пресс-служба ретейлера.
Компания достигла договоренностей по приобретению организации «Виктория Балтия», управляющей сетями «Виктория» (Калининградская область, Москва, Подмосковье) и «Дешево» (Калининградская область), двумя распределительными центрами и гипермаркетом «КЭШ» в Калининграде. Федеральная антимонопольная служба одобрила ходатайство, пишет RT.
«В периметр сделки входят 118 магазинов совокупной торговой площадью 92 тысячи квадратных метров, включая арендованные объекты. Помимо этого, в собственность к X5 переходят два распределительных центра в Калининградской области общей площадью 14,2 тысячи квадратных метров», — указали в X5 Group.
При этом менеджмент «Виктория Балтия» продолжит управление организацией.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru