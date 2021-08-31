Новая Windows 11 выйдет 5 октября

Пользователи ПК с операционной системой Windows 10 смогут бесплатно обновиться до Windows 11, сообщает пресс-служба Microsoft.

В сообщении говорится, что новая версия ОС станет доступна с 5 октября, при этом её поддержка на совместимых устройствах будет обеспечена к середине 2022 года. Тогда же появится и возможность работы с приложениями Android, что является одной из главных особенностей системы, а тестировать её начнут в ближайшие месяцы.

В Microsoft отмечают, что новая Windows 11 отличается упрощённым интерфейсом, новым магазином приложений Windows Store, улучшенными производительностью и многозадачностью. Кроме того, ОС стала более простой для людей с ограниченными возможностями.

Онлайн-презентация Windows 11 состоялась 24 июня. На премьере разработчики отметили, что ОС получила виджеты для рабочего стола с уведомлениями и быстрым доступом к различным сервисам, а также расширенную поддержку двух и более мониторов.

