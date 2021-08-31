Новая Windows 11 выйдет 5 октября
Пользователи ПК с операционной системой Windows 10 смогут бесплатно обновиться до Windows 11, сообщает пресс-служба Microsoft.
В сообщении говорится, что новая версия ОС станет доступна с 5 октября, при этом её поддержка на совместимых устройствах будет обеспечена к середине 2022 года. Тогда же появится и возможность работы с приложениями Android, что является одной из главных особенностей системы, а тестировать её начнут в ближайшие месяцы.
В Microsoft отмечают, что новая Windows 11 отличается упрощённым интерфейсом, новым магазином приложений Windows Store, улучшенными производительностью и многозадачностью. Кроме того, ОС стала более простой для людей с ограниченными возможностями.
Онлайн-презентация Windows 11 состоялась 24 июня. На премьере разработчики отметили, что ОС получила виджеты для рабочего стола с уведомлениями и быстрым доступом к различным сервисам, а также расширенную поддержку двух и более мониторов.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
6,9 млн+17 813 / сут.
Умерли
183 тыс.+795 / сут.
Выздоровели
6,2 млн+18 624 / сут.
- СМИ сообщили о возобновлении боёв в афганском Панджшере
- Сборная РФ по футболу отказалась от постоянного капитана команды
- «Аэрофлот» начал продавать билеты в Хургаду и Шарм-эш-Шейх
- Новая Windows 11 выйдет 5 октября
- В Москве стартовала раздача браслетов безопасности, которые помогут в поиске пропавших
- «Не знаю, чего ожидать». Лавров охарактеризовал украинские власти
- Сервисы аренды установили, кто испачкал солидолом более 500 электросамокатов
- ГПУ завила, что Путина нельзя обвинить в Иловайской трагедии
- Мария Шукшина получила орден «За заслуги перед Отечеством»
- Штаб по наблюдению за выборами готов проконтролировать чистоту голосования
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru