Wildberries выплатил 34,9 млрд рублей после пожара в Шушарах

Маркетплейс Wildberries выплатил продавцам 95% ущерба после пожара на складе в Шушарах под Санкт-Петербургом, сумма выплат составляет 34,9 млрд рублей. Об этом заявила основательница компании Татьяна Бакальчук в интервью РБК.

Миллиарды ущерба: Wildberries не успел застраховать склад в Шушарах перед пожаром

По ее словам, выплаты почти завершены.

«Мы перечислим компенсацию всем продавцам — независимо от масштаба их потерь. А в случае, если селлер не согласен, он может сообщить о расхождениях», — рассказала бизнесвумен.

Пожар на складе Wildberries в Шушарах произошел в январе, площадь объекта составляла 112 тысяч кв. м. Позже в Петербурге задержали сотрудника маркетплейса, который признался в поджоге склада, напоминает RT.

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ФОТО: ТАСС / Кирилл Кухмарь
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