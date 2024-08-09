Wildberries выплатил 34,9 млрд рублей после пожара в Шушарах

По ее словам, выплаты почти завершены.

«Мы перечислим компенсацию всем продавцам — независимо от масштаба их потерь. А в случае, если селлер не согласен, он может сообщить о расхождениях», — рассказала бизнесвумен.

Пожар на складе Wildberries в Шушарах произошел в январе, площадь объекта составляла 112 тысяч кв. м. Позже в Петербурге задержали сотрудника маркетплейса, который признался в поджоге склада, напоминает RT.

