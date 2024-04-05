Wildberries вложит более 100 млрд рублей в строительство складов

Компания Wildberries вложит 103 млрд рублей в строительство складов, следует из отчета по РСБУ головного юридического лица площадки «Вайлдберриз».

Отмечается, что к концу 2024 года руководство компании также планирует построить около 2,5 млн кв. м складских площадей не только в России, но и в Казахстане.

Строительство будет вестись за счет собственных и заемных средств.