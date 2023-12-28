Wildberries протестирует кнопку отмены заказа
Интернет-магазин Wildberries тестирует кнопку отмены заказа для защиты от случайных покупок. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на компанию.
Нововведение позволит отказаться от доставки в первый час после оформления заказа либо до начала его сборки продавцом.
«Опция запустится в январе. На первом этапе она будет доступна клиентам, которые покупают товары по постоплате — таких у Wildberries больше 80%. В дальнейшем возможность отмены заказа по кнопке станет доступна для всех покупателей», — отмечается в сообщении.
Поначалу отмена заказа будет возможна лишь для товаров продавцов, хранящих продукцию на собственных складах.
Ранее владелица Wildberries Татьяна Бакальчук объявила о начале сотрудничества компании с производителями и продавцами из Китая, которые будут напрямую поставлять свои товары на площадку, напоминает «Свободная пресса».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Минздрав и Минпромторг проработают механизмы ускоренной регистрации лекарств
- В Тобольске нашли мертвым депутата гордумы Егорова
- Центробанк отменит комиссии для банков за переводы между гражданами в СБП
- Xiaomi представила свой первый электромобиль
- Wildberries протестирует кнопку отмены заказа
- СМИ: Блиновской вновь выставили долг по налогам на 1,4 миллиарда рублей
- Группа «Ленинград» выпустила песню о вечеринке Ивлеевой
- В ДТП на северо-западе Турции погибли 11 человек
- Минобороны РФ: Сорок пять военных наградили за освобождение Марьинки
- В Киргизии предотвратили теракт и нападение на православную церковь
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru