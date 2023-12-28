Wildberries протестирует кнопку отмены заказа

Интернет-магазин Wildberries тестирует кнопку отмены заказа для защиты от случайных покупок. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на компанию.

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Нововведение позволит отказаться от доставки в первый час после оформления заказа либо до начала его сборки продавцом.

«Опция запустится в январе. На первом этапе она будет доступна клиентам, которые покупают товары по постоплате — таких у Wildberries больше 80%. В дальнейшем возможность отмены заказа по кнопке станет доступна для всех покупателей», — отмечается в сообщении.

Поначалу отмена заказа будет возможна лишь для товаров продавцов, хранящих продукцию на собственных складах.

Ранее владелица Wildberries Татьяна Бакальчук объявила о начале сотрудничества компании с производителями и продавцами из Китая, которые будут напрямую поставлять свои товары на площадку, напоминает «Свободная пресса».

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ФОТО: РИА Новости / Кирилл Каллиников
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