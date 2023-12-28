Wildberries протестирует кнопку отмены заказа

Нововведение позволит отказаться от доставки в первый час после оформления заказа либо до начала его сборки продавцом.

«Опция запустится в январе. На первом этапе она будет доступна клиентам, которые покупают товары по постоплате — таких у Wildberries больше 80%. В дальнейшем возможность отмены заказа по кнопке станет доступна для всех покупателей», — отмечается в сообщении.

Поначалу отмена заказа будет возможна лишь для товаров продавцов, хранящих продукцию на собственных складах.

Ранее владелица Wildberries Татьяна Бакальчук объявила о начале сотрудничества компании с производителями и продавцами из Китая, которые будут напрямую поставлять свои товары на площадку, напоминает «Свободная пресса».

