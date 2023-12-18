Маркетплейсы создадут Ассоциацию цифровых платформ


Компании Wildberries, Ozon, «Яндекс», «Сбермаркет» и Avito создадут Ассоциацию цифровых платформ (АЦП), пишет ТАСС со ссылкой на будущих участников объединения.

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Ассоциация будет искать новые возможности развития платформенной экономики и занятости, также разрабатывать эффективные подходы к регулированию отрасли. Ее создание – логичный и своевременный шаг, уверены участники рынка.

Одновременно Wildberries продолжит работу в составе Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ). В перспективе АЦП будет сотрудничать с АКИТ для развития двух быстрорастущих индустрий: IT-рынка и отрасли E-Commerce.

Ранее президент Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) Артем Соколов в пресс-центре НСН рассказал о том, что необходимо доработать законопроект об урегулировании деятельности маркетплейсов, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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