Wildberries & Russ выкупит строящийся небоскреб в «Москва-Сити»

Объединенная компания Wildberries и Russ (РВБ) выкупит строящийся бизнес-центр класса «Прайм» у моста Багратион в «Москва-Сити», где планирует разместить штаб-квартиру, сообщила «Лента.ру» со ссылкой на релиз компании.

В материале уточняется, что здание станет самым высоким бизнес-центром в Москве. Его общая площадь составит 214 тысяч квадратных метров, а высота - 398 метров. Центр будет рассчитан на 17 тысяч офисных работников.