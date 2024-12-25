Wildberries & Russ выкупит строящийся небоскреб в «Москва-Сити»
Объединенная компания Wildberries и Russ (РВБ) выкупит строящийся бизнес-центр класса «Прайм» у моста Багратион в «Москва-Сити», где планирует разместить штаб-квартиру, сообщила «Лента.ру» со ссылкой на релиз компании.
В материале уточняется, что здание станет самым высоким бизнес-центром в Москве. Его общая площадь составит 214 тысяч квадратных метров, а высота - 398 метров. Центр будет рассчитан на 17 тысяч офисных работников.
Бизнес-центр будет расположен на Краснопресненской набережной.
Основательница Wildberries и глава РВБ Татьяна Ким отметила, что появление единой штаб-квартиры РВБ — важный этап в истории компании. Так, выбранное здание соответствует планам по масштабированию бизнеса.
Ранее стало известно, что Арбитражный суд Московской области отказал сооснователю Wildberries Владиславу Бакальчуку в удовлетворении иска к бывшей супруге Татьяне Ким о передаче активов маркетплейса в ООО РВБ, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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