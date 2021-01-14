Wildberries отметил свой запуск в Германии

Российский маркетплейс Wildberries запустился в Германии, пишет «Коммерсант» со ссылкой на представителя компании. ФРГ стала десятой по счету страной присутствия маркетплейса.

Wildberries в 2019 году начал работать на территории Польши, Словакии, Украины и Израиля. В 2021 сервис планирует запуск в Италии, Франции и Испании.

Доставлять продукцию маркетплейс будет через немецких логистических партнеров. Представитель компании отметил, что клиенты смогут получить заказ не только через доставку, но и через 40 тысяч пунктов выдачи.