Wildberries отметил свой запуск в Германии

Российский маркетплейс Wildberries запустился в Германии, пишет «Коммерсант» со ссылкой на представителя компании. ФРГ стала десятой по счету страной присутствия маркетплейса.

Wildberries в 2019 году начал работать на территории Польши, Словакии, Украины и Израиля. В 2021 сервис планирует запуск в Италии, Франции и Испании.

Доставлять продукцию маркетплейс будет через немецких логистических партнеров. Представитель компании отметил, что клиенты смогут получить заказ не только через доставку, но и через 40 тысяч пунктов выдачи.

Батурина уступила звание богатейшей россиянки основателю Wildberries

В декабре 2020 года Forbes сообщил, что владелица Wildberries Татьяна Бакальчук стала самой богатой женщиной России – ее состояние на тот момент составило 1,4 млрд долларов.


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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:БизнесГермания
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