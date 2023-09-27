Ozon запустил продажу автомобилей
Онлайн-ретейлер Ozon запустил продажу автомобилей, услуга доступна в Москве и Подмосковье. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на представителя компании.
Пока в интернет-магазине доступны только машины от онлайн-дилера китайского бренда Chery «Деливери кар». Дилер отвечает за гарантийные обязательства и сервисное обслуживание автомобилей. Отмечается, что Ozon не планирует предоставлять кредиты на покупку автомобилей.
Как указали в компании, новая услуга доступна только покупателям из Москвы и области. Однако в дальнейшем список городов планируют расширить.
Ранее представители Ozon назвали одним из самых дорогих товаров площадки кольцо из золота с изумрудами за 232,6 тысячи рублей в категории «Ювелирные украшения», пишет RT.
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