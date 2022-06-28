Whirlpool продаст бизнес в России турецкой Arcelik
Компания Whirlpool EMEA S.p.A продала активы в России — АО «Индезит Интернэшнл» и ООО «Вирлпул Рус», — производителю Arcelik. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на сообщение турецкой компании.
Ожидается, что сумма сделки составит не более 220 млн евро, выплаты планируется растянуть на десять лет.
Турецкий производитель получит производственные мощности в Липецке, позволяющие выпускать в год 2,8 млн холодильников и стиральных машин.
«Индезит Интернэшнл» и «Вирлпул Рус», помимо РФ, работают в Белоруссии, Казахстане, Азербайджане, Киргизии, Таджикистане, Туркменистане, Узбекистане, Армении, Грузии, Монголии.
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