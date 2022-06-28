Whirlpool продаст бизнес в России турецкой Arcelik

Компания Whirlpool EMEA S.p.A продала активы в России — АО «Индезит Интернэшнл» и ООО «Вирлпул Рус», — производителю Arcelik. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на сообщение турецкой компании.

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Ожидается, что сумма сделки составит не более 220 млн евро, выплаты планируется растянуть на десять лет.

Турецкий производитель получит производственные мощности в Липецке, позволяющие выпускать в год 2,8 млн холодильников и стиральных машин.

«Индезит Интернэшнл» и «Вирлпул Рус», помимо РФ, работают в Белоруссии, Казахстане, Азербайджане, Киргизии, Таджикистане, Туркменистане, Узбекистане, Армении, Грузии, Монголии.

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ФОТО: Галайда Екатерина, НСН
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