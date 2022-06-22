Компания Tikkurila намерена продать бизнес в России
Финская компания-производитель лакокрасочной продукции рассматривает вариант с продажей своего бизнеса в России. Об этом говорится в пресс-релизе организации.
Отмечается, что решение принято из-за неспособности стабильной работы. Среди рассматриваемых вариантов: контролируемый выход с российского рынка или продажа бизнеса.
В релизе говорится, что компания планирует пожертвовать чистую прибыль, полученную от нашей российской деятельности за весь 2022 календарный год, некоммерческим организациям, оказывающим прямую гуманитарную поддержку.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,4 млн+3 058 / сут.
Умерли
381 тыс.+66 / сут.
Выздоровели
17,8 млн+3 767 / сут.
- Джонсон считает, что Украине не следует «отдавать территории в обмен на мир»
- Компания Tikkurila намерена продать бизнес в России
- Лавров встретился в президентом Ирана
- BadComedian подтвердил перевод денег с монетизации Youtube на помощь Украине
- Минфин: Золотой запас России на Запад не вывозился
- Верховный суд признал, что Booking навязывал отелям в РФ паритет цен
- Экс-депутат Верховной рады Кива рассказал, когда на Украину войдут польские войска
- Мосгорсуд оставил ректора «Шанинки» в СИЗО
- «Совсем не Зорро». Шнуров высмеял Невзорова* в новой песне
- США не позволили России вывезти сотрудников загранучреждений
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru