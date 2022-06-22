Компания Tikkurila намерена продать бизнес в России

Финская компания-производитель лакокрасочной продукции рассматривает вариант с продажей своего бизнеса в России. Об этом говорится в пресс-релизе организации.



Отмечается, что решение принято из-за неспособности стабильной работы. Среди рассматриваемых вариантов: контролируемый выход с российского рынка или продажа бизнеса.

В релизе говорится, что компания планирует пожертвовать чистую прибыль, полученную от нашей российской деятельности за весь 2022 календарный год, некоммерческим организациям, оказывающим прямую гуманитарную поддержку.

