Компания Tikkurila намерена продать бизнес в России

Финская компания-производитель лакокрасочной продукции рассматривает вариант с продажей своего бизнеса в России. Об этом говорится в пресс-релизе организации.

Отмечается, что решение принято из-за неспособности стабильной работы. Среди рассматриваемых вариантов: контролируемый выход с российского рынка или продажа бизнеса.

В релизе говорится, что компания планирует пожертвовать чистую прибыль, полученную от нашей российской деятельности за весь 2022 календарный год, некоммерческим организациям, оказывающим прямую гуманитарную поддержку.

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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:БизнесФинляндия
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