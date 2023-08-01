«Алкомаркеты проще»: Эксперты объяснили, зачем владельцы «Виктории» продали её X5 Group
В Калининградской области «копеечный рынок», сказал в эфире НСН Дмитрий Потапенко, при этом экс-владельцы «Виктории» сделали ставку на алкомаркеты, добавил Андрей Карпов.
Продуктовый ретейлер X5 Group покупает компанию «Виктория Балтия» для выхода на рынок Калининграда, объяснил в интервью НСН предприниматель Дмитрий Потапенко.
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) ранее удовлетворила ходатайство X5 Group («Перекрёсток», «Пятёрочка» и др.) о приобретении бизнеса ООО «Виктория Балтия», управляющей торговой сетью «Виктория». По данным РБК, в сделку вошли более 100 магазинов в Москве, Подмосковье и Калининградской области.
«За пределами Калининградской области "Виктория" давно была в расходе, она не была заметным игроком. Для выхода на остров, коим является Калининград, покупка совершенно логичная, но не более чем для работы именно там», - сказал Потапенко.
Решение владельцев «Виктории» он объяснил тем, что в Калининградской области сейчас «копеечный рынок», на котором «нечего ловить».
«Нереально на таком маленьком рынке что-либо делать. Рынок копеечный, а после того, как "отстегнули". Польшу, там вообще ловить нечего. Там все остальные компании должны "свернуться" в рамках одной в лучшем случае. Те, кто там работает, существуют в виде франшиз», - заключил собеседник НСН.
Со своей стороны, эксперт по рынку ретейла Андрей Карпов объяснил НСН, что владельцы «Виктории» сосредоточились на развитии алкомаркетов.
«Ранее они отказались от магазинов "Дикси", которые купил "Магнит»". Владельцы сосредоточились на развитии алкомаркетов. Это направление они считают более перспективным, мы видим, что этот сегмент на рынке развивается и открытие магазинов происходит гораздо быстрее. С супермаркетами сегодня работать достаточно сложно, на каждой локации требуется ручная настройка. При этом развивать алкомаркеты намного проще. Соответственно, собственники сосредоточились на этом, максимально прибыльном направлении и избавляются от активов, в которых они заинтересованы», - сказал Карпов.
При этом он отметил, что X5 Group укрепляет позиции на рынке и по разным показателям считается «игроком номер 1».
В конце июля все магазины сети «Пятерочка» в Санкт-Петербурге прекратили продажу алкоголя. Как оказалась, соответствующая лицензия была приостановлена из-за продажи спиртного несовершеннолетнему, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН». Незадолго до этого депутаты от ЛДПР предложили запретить продажу алкоголя в российских супермаркетах и перенести ее в специализированные магазины.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Индекс Мосбиржи впервые с 22 февраля 2022 года превысил 3 100 пунктов
- МЧС: Пожар в ангарах в Люберцах локализовали
- Казахстан отказал США в экстрадиции россиянина Кислицина
- Водитель грузовика погиб после столкновения с поездом в Самарской области
- Шойгу представил к госнаградам экипаж танка, отразивший атаку бронегруппы ВСУ
- В Люберцах полыхает пожар у «Леруа Мерлен». Видео
- Минобороны: ВСУ потеряли 220 военных на Южно-Донецком и Запорожском направлениях
- Лукашенко опроверг заявления о выдвижении «Вагнера» к польской границе
- ТАСС: атаковавшие Москву дроны летели с территории Украины
- Минобороны: ВС РФ улучшили позиции в районе Куземовки на Купянском направлении
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru