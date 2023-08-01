«Алкомаркеты проще»: Эксперты объяснили, зачем владельцы «Виктории» продали её X5 Group

«За пределами Калининградской области "Виктория" давно была в расходе, она не была заметным игроком. Для выхода на остров, коим является Калининград, покупка совершенно логичная, но не более чем для работы именно там», - сказал Потапенко.

Решение владельцев «Виктории» он объяснил тем, что в Калининградской области сейчас «копеечный рынок», на котором «нечего ловить».

«Нереально на таком маленьком рынке что-либо делать. Рынок копеечный, а после того, как "отстегнули". Польшу, там вообще ловить нечего. Там все остальные компании должны "свернуться" в рамках одной в лучшем случае. Те, кто там работает, существуют в виде франшиз», - заключил собеседник НСН.

Со своей стороны, эксперт по рынку ретейла Андрей Карпов объяснил НСН, что владельцы «Виктории» сосредоточились на развитии алкомаркетов.

«Ранее они отказались от магазинов "Дикси", которые купил "Магнит»". Владельцы сосредоточились на развитии алкомаркетов. Это направление они считают более перспективным, мы видим, что этот сегмент на рынке развивается и открытие магазинов происходит гораздо быстрее. С супермаркетами сегодня работать достаточно сложно, на каждой локации требуется ручная настройка. При этом развивать алкомаркеты намного проще. Соответственно, собственники сосредоточились на этом, максимально прибыльном направлении и избавляются от активов, в которых они заинтересованы», - сказал Карпов.

При этом он отметил, что X5 Group укрепляет позиции на рынке и по разным показателям считается «игроком номер 1».

В конце июля все магазины сети «Пятерочка» в Санкт-Петербурге прекратили продажу алкоголя. Как оказалась, соответствующая лицензия была приостановлена из-за продажи спиртного несовершеннолетнему, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН». Незадолго до этого депутаты от ЛДПР предложили запретить продажу алкоголя в российских супермаркетах и перенести ее в специализированные магазины.

