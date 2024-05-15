«Вялотекущая война»: Бизнес уходит от SMS-зависимости от сотовых операторов

Почти половина (49,4%) россиян предпочитает получать сообщения от компаний и брендов в мессенджерах: 33% из них назвали самым удобным способом сообщения в WhatsApp (принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской организацией). Остальные 16,4% приходятся на другие мессенджеры, среди которых Telegram и Viber, говорится в исследовании поставщика решений и сервисов в области цифровых коммуникаций edna. При этом только 9% пришлось на SMS и 4% на электронную почту.

SMS-рассылки не только теряют популярность, как канал коммуникации, но и становятся крайне обременительны для бизнеса. Из-за снижения объема трафика сообщений, стоимость SMS для корпоративных пользователей постоянно растет.

Среди сотовых операторов лидером по росту стоимости SMS стал «Мегафон». Тариф за 1 рекламное SMS-сообщение с 2021 года вырос на 110% - с 2,19 руб. до 4,60 руб., а тариф за одно международное SMS-сообщение подорожал на 379%. В 2021 году стоимость составляла 3,15 руб., а в 2024 отправить одно SMS за рубеж обходится бизнесу в 15,08 руб. С 1 мая 2024 оператор ввел дополнительные сборы, так за увеличение пропускной способности до 100 SMS/сек будет обходится компаниям дополнительно в 100 тысяч рублей, за отчет по доставленным сообщениям еще 100 тысяч рублей. Так же изменены принципы ценообразования SMS с банковскими транзакциями с оплаты за сообщения к подписке на транзакционные сообщения в размере 49 руб/месяц с каждого абонента, что приведет к дополнительным расходам банков.

Рост услуг по SMS-рассылкам наблюдается и у других операторов. Для сравнения, у МТС рост составил 39% за 1 рекламное SMS-сообщение – с 1,90 RUB в 2021 году до 2,65 RUB в 2024 году. Международный трафик вырос на 233% - с 5,40 руб. до 18 руб. У Билайна повышение не такое значительное – 40% по рекламным сообщениям и 139% по международным SMS.

По данным СМИ, сотовые операторы будут и дальше повышать тарифы. Первыми от подорожания SMS-рассылок страдают банки, которые используют этот канал для информирования клиентов. При этом SMS-информирование для банков является не дополнительной услугой для улучшения клиентского опыта, а скорее обязанностью. Помимо сообщений о транзакциях, сервисах и предоставления прочей информации, согласно закону банки обязаны информировать своих клиентов о задолженности, остатке лимита кредитования и прочих операциях. Именно такие условия спровоцировали не только повышение стоимости SMS-оповещения со стороны операторов сотовой связи, но и привели к некоторым дискриминационным действиям с их стороны. Ряд опрошенных представителей банков высказали опасения, что изменения ценообразования за транзакционные сообщения операторов приведут к новому витку ценовой дискриминации из-за непрозрачности и создает возможность оператору вводить изменения избирательно.

Споры банков с операторами сотовой связи начались еще в 2017 году. Кредитные организации жаловались на взлет цен за SMS-информирование клиентов, дискриминацию и отсутствие госрегулирования в этом вопросе. В апреле 2017 года ФАС признала рост тарифов операторов сотовой связи на SMS-рассылки нарушением закона «О защите конкуренции», предписала устранить нарушения и наложила штрафы. Однако ситуация не изменилась.

В апреле 2018 года банкиры вновь пожаловались в ФАС на повышение тарифов на SMS-сообщения. Кредитные организации тогда посчитали, что рост стоимости SMS приведет к увеличению их расходов на информирование клиентов, достигающих 30–40 млрд руб., в 1,5–2 раза. Ведомство начало расследование, а чуть позже выяснилось, что условия договоров между мобильными операторами и банками с государственным участием существенно отличается от условий договоров с другими кредитными организациями. Среди компаний, получающих более выгодные тарифы не только банки, но и крупные ритейлеры и прочие игроки, активно использующие в своей работе услугу смс-оповещений.

ФАС долго и безрезультатно разбиралась с жалобами, а тем временем банкиры старались оптимизировать свои расходы на СМС, сокращая длину сообщений, частоту их рассылки, внедряя новые каналы информирования.

В 2022 году удаление российских приложений из App Store и Google Play, а также отключение банков от иностранных систем push-уведомлений вследствие антироссийских санкций вынудило кредитные организации вновь вернуться к SMS, и в 2023-2024 году операторы отмечали увеличение спроса на эту услугу. С одной стороны, ритейл и банки вынуждены использовать SMS, с другой - это увеличивает их расходы на миллиарды руб. в год, что безусловно на руку операторам связи.

В марте 2022 года Ассоциации банков России пыталась добиться регулирования тарифов на смс-оповещение, но попытки не увенчались успехом. Банк России указал, что согласно закону «О связи» – тарифы операторов связи не регулируются государством, этой же позиции придерживаются Минцифры и ФАС. При этом, говорят эксперты рынка, отсутствие государственного регулирования в этом вопросе буквально развязало операторам руки в вопросе ценообразования. В результате и в 2024 году присутствуют факты предложения высоких скидок на SMS для ряда компаний, со стороны некоторых операторов. Принцип предоставления скидок для многих непонятен и вызывает вопросы о дискриминации в ценовой политике.

А платит, как обычно за все потребитель – у самих банков за последние пять лет SMS-информирование клиентов в среднем подорожало на 53,7% — от 17% у Сбербанка до 230% у банка «Россия», согласно данным исследования ИАА TelecomDaily, проведенного в апреле 2023 года.





БАНКИ ПРОТИВ ОПЕРАТОРОВ: ВОЙНА ПРОДОЛЖАЕТСЯ?

Война банков с сотовыми операторами из-за тарифов на SMS-рассылки полностью не закрыта, и может получить новое развитие, объяснили опрошенные НСН эксперты индустрии. Вместе с тем банки и крупные компании уходят от SMS к другим способом информирования клиентов, перестраховываясь таким образом от возможных «всплесков».

«Постоянно идет эта банковско-операторская война. Проблема такая есть, война продолжается, но она вялотекущая. Банки хотели уйти от операторов через всплывающие окна приложений, но проблема в том, что многие банки были выпилены из магазинов приложений, что привело к невозможности это сделать и вынужденному возвращению к SMS. Пик пришелся на время, когда выпиливали и еще не было «Рустора». Основные проблемы у банков были в 2022 и 2023 годах, сейчас рост рынка SMS-рассылок есть, но небольшой. По отношению к 2022 году 2023 вырос на 5-7%. С точки зрения объемов, сейчас это больше 45 млрд рублей. Раньше информирование стоило 59 рублей, а сейчас в пределах от 70 до 200 рублей, в зависимости от банков», - сказал НСН генеральный директор Telecom Daily Денис Кусков.

Со своей стороны, президент Ассоциации российских банков (АРБ) Гарегин Тосунян подтвердил НСН, что SMS-уведомления помогают бороться с мошенничеством, и операторы решили в свое время «сорвать на этом куш».

«Тогда была поднята волна относительно того, что это форма противодействия мошенничеству и ее надо как-то стимулировать и поддерживать не только самими банками и Центральным банком, а всеми участниками рынка. Конечно, тогда мобильные операторы решили на этом заработать свой куш, и мы поставили эти вопросы. Формы уведомлений, которые связаны с идентификацией клиента, с верификацией платежа, противодействуют мошенничеству. Для подстраховки банки вынуждены рассылать такие SMS-сообщения или просить от клиентов подтверждение. Это довольно активная форма и какую-то альтернативу здесь сложно придумать», - подчеркнул президент АРБ.

ПЕРЕМИРИЕ И АЛЬТЕРНАТИВА: НА ПУТИ К SMS-НЕЗАВИСИМОСТИ

Эксперты уверены, что через два-четыре года SMS-рассылки будут вытеснены новыми средствами связи с клиентами и приведут к мультиканальной коммуникации с каждым абонентом. Тем не менее, SMS-сообщения по-прежнему остаются каналом связи с наибольшим процентом доставляемости, при этом и самым дорогим для заказчика услуги SMS-информирования. И операторы продолжают монетизировать коммуникации банков и ритейлеров с клиентами.

В сети «ВкусВилл» сообщили НСН, что ушли от зависимости от SMS-рассылок.

«Стоимость тарифов сотовых операторов растет регулярно, это не какая-то разовая история. Есть разные сегменты покупателей: для кого-то SMS - это наиболее удобный вариант коммуникаций, для других мы используем альтернативные каналы. Цены повышаются, это факт. И повышение может бить по компаниям, где CRM-стратегия была рассчитана исключительно на использование канала SMS, как основного. У нас уже большая часть рассылок уходит в альтернативные каналы, это приложения, E-mail-маркетинг и мессенджеры», - рассказал НСН лидер лояльности «ВкусВилл» Антон Карелин.

«Для российского ритейла (банки, супермаркеты, онлайн-кинотеатры и проч.) использование SMS-рассылок по-прежнему сохраняют свою актуальность. У нас велика доля населения, которая не регулярно использует или вообще не использует мобильный интернет, онлайн-приложения и мессенджеры. Достучаться до этой группы пользователей иными способами затруднительно. Разумеется, при систематическом удорожании этого канала коммуникаций, в конечном итоге, расходы отражаются на ценообразовании и ложатся на плечи потребителя», - говорит владелец рекламного агентства АВК-Медиа Дмитрий Лукьянчук.

Гендиректор «ТМТ Консалтинг» Константин Анкилов ранее объяснял НСН, как мобильные операторы смогут дополнительно монетизировать уведомления о блокировке SIM-карт.

