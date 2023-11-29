ВЦИОМ: 58% россиян до 35 лет не доверяют вкладам для сбережений
Более половины (58%) российской городской молодежи не доверяют вкладам в банках как инструменту сбережений. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные, представленные исследовательским менеджером департамента социальных исследований ВЦИОМ Дмитрием Марковым в ходе конференции «Доходы, расходы и сбережения населения России: тенденции и перспективы» Института социально-экономических проблем народонаселения Федерального научно-исследовательского социологического центра РАН.
Исследователи провели опросы 16 февраля-3 марта прошлого года и в феврале 2023 года, в них участвовали россияне в возрасте от 17 до 35 лет.
Как выяснилось, молодые люди неопределенно относятся к сбережениям. В текущем году 17% опрошенных точно уверены и 41% скорее уверены, что деньги лучше не хранить в банках, а вкладывать в недвижимость или бизнес. В 2022 году об этом заявляли 13% и 43% соответственно.
Кроме того, молодежь сомневается в стратегии «регулярной копейки» — планомерном откладывании небольших сумм на крупную покупку. Всего 13% респондентов уверены в стратегии, 38% — скорее придерживаются ее. Однако 19% опрошенных считают, что схема не работает, 30% скорее согласны с этим.
Молодые люди чаще всего называли надежными инструментами для сбережений недвижимость (67%), ценные металлы и драгоценности (35%), вклад в банке с госучастием (17%) или вклад в негосударственной кредитной организации (4%). При этом 26% опрошенных заявили об отсутствии сбережений.
Между тем финансовый советник, эксперт проекта «Моифинансы.рф» Сергей Макаров посоветовал до Нового года положить свободные деньги на инвестиционный счет, купить надежные облигации и получить налоговый вычет в начале следующего года, пишет Ura.ru.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru