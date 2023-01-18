Сбербанк объявил о начале работы в Крыму
Сбербанк начнет работу в Крыму, ожидается, что офисы кредитной организации появятся в регионе в первой половине года. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на пресс-службу банка.
Отмечается, что Сбербанк уже сформировал команду для работы на полуострове и установил первые банкоматы. Сеть устройств самообслуживания заработает в Крыму в течение года.
«Постепенно в течение 2023 года будут открываться офисы банка, первые из них в крупнейших городах начнут работать в первом полугодии», — указали в пресс-службе.
В течение года в регионе планируют развертывать все необходимые услуги и сервисы банка.
Как отметил глава Крыма Сергей Аксенов в своем Telegram-канале, приход Сбербанка в республику позволит «повышать доступность, скорость и качество банковских услуг для населения, позитивно повлияет на финансовый и инвестиционный климат, на развитие экономики и социальной сферы».
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