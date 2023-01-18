Сбербанк объявил о начале работы в Крыму

Отмечается, что Сбербанк уже сформировал команду для работы на полуострове и установил первые банкоматы. Сеть устройств самообслуживания заработает в Крыму в течение года.

«Постепенно в течение 2023 года будут открываться офисы банка, первые из них в крупнейших городах начнут работать в первом полугодии», — указали в пресс-службе.

В течение года в регионе планируют развертывать все необходимые услуги и сервисы банка.

Как отметил глава Крыма Сергей Аксенов в своем Telegram-канале, приход Сбербанка в республику позволит «повышать доступность, скорость и качество банковских услуг для населения, позитивно повлияет на финансовый и инвестиционный климат, на развитие экономики и социальной сферы».

