ВТБ запустил международные переводы с выдачей наличными
Банк ВТБ запустил трансграничные денежные переводы в семь стран с выдачей наличными. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу кредитной организации.
«Розничные клиенты смогут отправить деньги в семь стран, перевод пройдет мгновенно в валюте страны получателя. Забрать средства можно в одном из пунктов обслуживания, открывать банковский счет не потребуется», — указали в банке.
Перевести средства можно в Азербайджан, Армению, Белоруссию, Молдавию, Монголию, Сербию, Абхазию, пишет Ura.ru. До конца года число стран-партнеров планируют увеличить до 20.
Переводы доступны в приложении банка для устройств на Android или в веб-версии «ВТБ онлайн». Отправителю следует указать страну и данные получателя. После отправки переводу присвоят специальный номер, его необходимо сообщить получателю, который сможет получить деньги в любом пункте обслуживания страны, предъявив этот номер и паспорт.
Максимальная сумма одной операции — 350 тысяч рублей (но не более 500 тысяч в месяц). Комиссия составит 1,5% от суммы перевода, минимум — 100 рублей. Денежные переводы отправляются в рублях и выдаются в иностранной валюте.
Ранее ВТБ первым из банков России начал прием заявок на «арктическую ипотеку», напоминает «Свободная пресса».
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