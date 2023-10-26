ВТБ запустил международные переводы с выдачей наличными

«Розничные клиенты смогут отправить деньги в семь стран, перевод пройдет мгновенно в валюте страны получателя. Забрать средства можно в одном из пунктов обслуживания, открывать банковский счет не потребуется», — указали в банке.

Перевести средства можно в Азербайджан, Армению, Белоруссию, Молдавию, Монголию, Сербию, Абхазию, пишет Ura.ru. До конца года число стран-партнеров планируют увеличить до 20.

Переводы доступны в приложении банка для устройств на Android или в веб-версии «ВТБ онлайн». Отправителю следует указать страну и данные получателя. После отправки переводу присвоят специальный номер, его необходимо сообщить получателю, который сможет получить деньги в любом пункте обслуживания страны, предъявив этот номер и паспорт.

Максимальная сумма одной операции — 350 тысяч рублей (но не более 500 тысяч в месяц). Комиссия составит 1,5% от суммы перевода, минимум — 100 рублей. Денежные переводы отправляются в рублях и выдаются в иностранной валюте.

Ранее ВТБ первым из банков России начал прием заявок на «арктическую ипотеку», напоминает «Свободная пресса».

