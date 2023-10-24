ВТБ первым запустил прием заявок на «арктическую ипотеку» под 2%
Банк ВТБ первым из российских кредитных организаций начал прием заявок на «арктическую ипотеку». Об этом сообщили в пресс-службе банка.
«С сегодняшнего дня заемщики могут подать документы на жилищный кредит всего под 2%. Первые сделки ВТБ начнет проводить в начале ноября после подписания и вступления в силу постановления Правительства РФ», — отметили в ВТБ.
Льготные условия будут доступны на покупку квартир и таунхаусов на первичном рынке либо вторичных объектов в селах и моногородах на сухопутной территории российской Арктической зоны. Подать документы на «арктическую ипотеку» могут жители Ненецкого и Ямало-Ненецкого автономных округов, Мурманской и Архангельской областей, Республик Коми и Карелия, Красноярского края.
Оформить заявку на ипотеку под низкий процент можно в контакт-центре ВТБ. В ноябре банк начнет принимать заявки через офисы, сайт и партнеров.
«Ожидается, что условия "арктической" программы ... будут идентичны параметрам уже действующей на рынке Дальневосточной ипотеки: первоначальный взнос - не менее 20% от стоимости приобретаемой недвижимости, максимальный размер кредита - 6 млн рублей, а срок – 20 лет», — добавили в ВТБ.
В августе президент Владимир Путин поручил правительству предусмотреть ставку по ипотеке в 2% для жилья молодым семьям в территориях, относящихся к Арктической зоне, напоминает RT.
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