ВТБ повысит ставки по вкладам с 2 ноября

ВТБ повысит ставки по рублевым вкладам и накопительным счетам в среднем на 2,5 процентных пункта. Об этом сообщили в пресс-службе кредитной организации.

Сбербанк повысил ставки по вкладам в рублях до 14% годовых

«Размещение для вкладчиков будет доступно с доходностью до 15% годовых в зависимости от срока и типа вклада, а при переводе пенсии в ВТБ максимальная ставка ... составит 16%», — отметили в банке.

Ставки будут изменены с 2 ноября, пишет RT.

Ранее Сбербанк сообщил о повышении ставок по вкладам в рублях, максимальная доходность составит 14% годовых, напоминает Ura.ru.

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ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
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