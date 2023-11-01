ВТБ повысит ставки по вкладам с 2 ноября
1 ноября 202309:22
ВТБ повысит ставки по рублевым вкладам и накопительным счетам в среднем на 2,5 процентных пункта. Об этом сообщили в пресс-службе кредитной организации.
«Размещение для вкладчиков будет доступно с доходностью до 15% годовых в зависимости от срока и типа вклада, а при переводе пенсии в ВТБ максимальная ставка ... составит 16%», — отметили в банке.
Ставки будут изменены с 2 ноября, пишет RT.
Ранее Сбербанк сообщил о повышении ставок по вкладам в рублях, максимальная доходность составит 14% годовых, напоминает Ura.ru.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru