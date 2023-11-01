ВТБ повысит ставки по вкладам с 2 ноября

«Размещение для вкладчиков будет доступно с доходностью до 15% годовых в зависимости от срока и типа вклада, а при переводе пенсии в ВТБ максимальная ставка ... составит 16%», — отметили в банке.

Ставки будут изменены с 2 ноября, пишет RT.

Ранее Сбербанк сообщил о повышении ставок по вкладам в рублях, максимальная доходность составит 14% годовых, напоминает Ura.ru.

