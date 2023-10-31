Сбербанк повысил ставки по вкладам в рублях до 14% годовых

Сбербанк повысил ставки по рублевым вкладам, максимальная доходность выросла с 12 до 14 процентов. Об этом сообщили в кредитной организации.

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«Сбер вновь повысил ставки по СберВкладу, вкладам "Лучший %" и "Управляй+". Максимальную ставку — 14% годовых — предлагает вклад "Лучший %" на шесть месяцев», — отметили в банке.

Как пояснил директор департамента «Занять и сберегать» Сергей Широков, ставки по депозитам были увеличены после повышения ключевой ставки Центробанка, пишет RT.

«Выгоднее всего сейчас открывать ... вклад на шесть месяцев. Например, если оформить депозит 1 ноября, то уже к 1 мая можно будет получить хороший доход для активного летнего периода», — рекомендовал Широков.

Ранее Банк России повысил ключевую ставку на 200 базисных пунктов, до 15% годовых, напоминает Ura.ru.

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ФОТО: РИА Новости
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