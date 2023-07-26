ВТБ повысил ставки по вкладам в рублях до 10%

«Размещение средств для вкладчиков ВТБ доступно с максимальной доходностью до 10% годовых в зависимости от срока сбережений и типа вклада», — говорится в сообщении.

Как отметила начальник управления «Сбережения» ВТБ Наталья Тучкова, дальнейшему росту доходности сберегательных продуктов будет способствовать повышение ключевой ставки Центробанка. При этом эксперт отметила, что клиенты будут проявлять основной интерес к более долгосрочным инструментам. В то же время Тучкова указала, что ставки по валютным депозитам останутся на минимальном уровне, в связи с чем ВТБ прогнозирует дальнейшую дедолларизацию накоплений.

На минувшей неделе Банк России поднял ключевую ставку до 8,5%. В регуляторе допустили возможность дальнейшего повышения этого показателя, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

