ВТБ повысил ставки по вкладам в рублях до 10%
ВТБ повысил ставки по всей линейке рублевых вкладов в рублях в среднем на 0,5 процентных пункта, максимальная доходность составляет 10% годовых. Об этом сообщили в пресс-службе банка.
«Размещение средств для вкладчиков ВТБ доступно с максимальной доходностью до 10% годовых в зависимости от срока сбережений и типа вклада», — говорится в сообщении.
Как отметила начальник управления «Сбережения» ВТБ Наталья Тучкова, дальнейшему росту доходности сберегательных продуктов будет способствовать повышение ключевой ставки Центробанка. При этом эксперт отметила, что клиенты будут проявлять основной интерес к более долгосрочным инструментам. В то же время Тучкова указала, что ставки по валютным депозитам останутся на минимальном уровне, в связи с чем ВТБ прогнозирует дальнейшую дедолларизацию накоплений.
На минувшей неделе Банк России поднял ключевую ставку до 8,5%. В регуляторе допустили возможность дальнейшего повышения этого показателя, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru