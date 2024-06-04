ВТБ откроет офисы в Луганске, Мариуполе и Донецке
ВТБ откроет отделения в Луганске, Мариуполе и Донецке. Об этом сообщили в пресс-службе банка.
Отмечается, что офисы будут обслуживать физических лиц, малый и средний бизнес. Открытие двух отделений в Луганске запланировано на июль, обслуживание клиентов в Мариуполе и Донецке начнут до конца 2024 года.
Как отметил президент-председатель правления ВТБ Андрей Костин, кредитная организация уже принимает на работу персонал.
«Начали обслуживание клиентов в местном МФЦ, а с июля предложим полноценный набор финансовых продуктов и сервисов... в том числе по зарплатным проектам, сначала в Луганске, а следом – в Донецке и Мариуполе», – рассказал Костин.
Ранее банк ПСБ открыл свыше 400 отделений в 82 населенных пунктах новых регионов, напоминает RT.
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