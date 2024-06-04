Четыре крупных российских банка начали объединять данные о счетах клиентов
Четыре крупных банка России — «Сбер», «Тинькофф», ВТБ, «Альфа-банк» — начали реализацию пилотного проекта по внедрению стандарта открытого банкинга. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службы организаций.
Проект позволяет клиенту двух банков-партнеров видеть дебетовые счета и операции сразу в обоих приложениях и управлять ими в одном месте. В частности, ВТБ и «Альфа-банк» начали реализацию одного из стандартов открытого банкинга.
«В октябре в тестовом режиме участники фокус-группы из двух банков смогут получить взаимную информацию о своих дебетовых счетах и картах, а также видеть истории операций», — отметили в ВТБ.
В свою очередь, «Сбер» и «Тинькофф» уже провели интеграционное тестирование проекта, сейчас новинку тестируют сотрудники, а до конца лета возможность воспользоваться ею появится у более сотни тысяч клиентов. Банки подчеркнули, что участие в проекте возможно лишь с согласия пользователя и по его желанию.
Между тем Центробанк раскрыл данные о чистой прибыли российских банков в апреле 2024 года. Кредитные организации получили 305 млрд рублей, пишет RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru