Четыре крупных российских банка начали объединять данные о счетах клиентов

Четыре крупных банка России — «Сбер», «Тинькофф», ВТБ, «Альфа-банк» — начали реализацию пилотного проекта по внедрению стандарта открытого банкинга. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службы организаций.

Проект позволяет клиенту двух банков-партнеров видеть дебетовые счета и операции сразу в обоих приложениях и управлять ими в одном месте. В частности, ВТБ и «Альфа-банк» начали реализацию одного из стандартов открытого банкинга.

«В октябре в тестовом режиме участники фокус-группы из двух банков смогут получить взаимную информацию о своих дебетовых счетах и картах, а также видеть истории операций», — отметили в ВТБ.

В свою очередь, «Сбер» и «Тинькофф» уже провели интеграционное тестирование проекта, сейчас новинку тестируют сотрудники, а до конца лета возможность воспользоваться ею появится у более сотни тысяч клиентов. Банки подчеркнули, что участие в проекте возможно лишь с согласия пользователя и по его желанию.

Между тем Центробанк раскрыл данные о чистой прибыли российских банков в апреле 2024 года. Кредитные организации получили 305 млрд рублей, пишет RT.

